УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Путин пошел на хитрость с ЧМ-2018: в России указали, в чем подвох

5.3тЧитать новость на украинском

Посредством проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году глава Кремля Владимир Путин хочет ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить забыть о военных и международных преступлениях своего режима.

Как рассказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Константин Боровой, Кремль безусловно беспокоит, будут ли в мире бойкотировать ЧМ-2018 в РФ, а сам Путин пытается показать себя цивилизованным лидером, готовым к переговорам.

"Для него важно снятие санкций с России, и даже в пропаганде очень легко читаются намерения Кремля: появляется, например, абсолютно выдуманная новость, что Путин может возвратиться в G8. Он хочет быть участником международного процесса, при этом не очень меняя свою агрессивную тактику лидера, который совершает международные, военные преступления и преступления против человечности, нарушает собственные международные соглашения", - считает Боровой.

Новости
Порошенко поговорил с Путиным: украинцы спрогнозировали результаты

Помимо этого, говорит политик, проведением массового спортивного события Путин пытается заставить мировое сообщество, Запад хотя бы на время забыть о военных преступлениях, о сбитом MH17, агрессии против Украины и военных преступлениях в Сирии.

"Задача Путина – показаться перед миром белым, чистым и пушистым, чтобы граждане, политики начали себе задавать вопрос: "Вроде бы он адекватен, нормален, приемлем для мировой политики? Может быть, нам стоит поменять отношение к России?" И в этом случае Путин хочет использовать ложь и обман, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить если не забыть, то хотя бы некоторое время не говорить о военных и международных преступлениях РФ. Это прозрачная и понятная тактика", - резюмировал Боровой.

Новости
Трамп позвал Россию обратно в G7: Путин ответил

Напомним, ранее Путин выдвинул наглое требование во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтЧМ-2018
Персоны
Владимир ПутинКонстантин Боровой
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
15
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
andrei andrei
andrei andrei
"Вдовцу" Боровому не стоит беспокоиться: Чемпионат будет однозначно:-) Поздняк метаться. Чел давно вышел в тираж и только бандерлоги пытаются оживить давно протухший политический труп:-) Смешно.
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
После последнего саммита G7, Путин очень нужен будет большинству глав государств.
Ответить
1
0
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Русский Солдат, зачем путлеряка будет нужен лидерам большой семерки? Чтобы они пояснили ему, какая он паскудная сука? Так это и так всем понятно.
Ответить
0
0

Наши блоги