Путин пошел на хитрость с ЧМ-2018: в России указали, в чем подвох

Посредством проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году глава Кремля Владимир Путин хочет ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить забыть о военных и международных преступлениях своего режима.

Как рассказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Константин Боровой, Кремль безусловно беспокоит, будут ли в мире бойкотировать ЧМ-2018 в РФ, а сам Путин пытается показать себя цивилизованным лидером, готовым к переговорам.

"Для него важно снятие санкций с России, и даже в пропаганде очень легко читаются намерения Кремля: появляется, например, абсолютно выдуманная новость, что Путин может возвратиться в G8. Он хочет быть участником международного процесса, при этом не очень меняя свою агрессивную тактику лидера, который совершает международные, военные преступления и преступления против человечности, нарушает собственные международные соглашения", - считает Боровой.

Помимо этого, говорит политик, проведением массового спортивного события Путин пытается заставить мировое сообщество, Запад хотя бы на время забыть о военных преступлениях, о сбитом MH17, агрессии против Украины и военных преступлениях в Сирии.

"Задача Путина – показаться перед миром белым, чистым и пушистым, чтобы граждане, политики начали себе задавать вопрос: "Вроде бы он адекватен, нормален, приемлем для мировой политики? Может быть, нам стоит поменять отношение к России?" И в этом случае Путин хочет использовать ложь и обман, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить если не забыть, то хотя бы некоторое время не говорить о военных и международных преступлениях РФ. Это прозрачная и понятная тактика", - резюмировал Боровой.

Напомним, ранее Путин выдвинул наглое требование во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.