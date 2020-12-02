Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19, врачи начали массово увольняться
В ближайшее время будет произведено около 2 млн доз препарата "Спутник V"
Прививки сделают бесплатно медикам и учителям
Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом "Спутник V".
Об этом сообщило "Интерфакс". Соответствующее поручение правительству Путин озвучил 2 декабря на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.
По его словам, в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз препарата "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.
"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", – сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Чиновница заявила, что на следующей неделе завершаться все подготовительные мероприятия и она доложит о готовности.
"Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе не доложите, а уже начнёте масштабную вакцинацию", – ответил Путин.
В то же время российская журналистка Марина Литвинович сообщила в Facebook, что медики в Москве предпочли бесплатной прививке увольнение с работы.
"В московских поликлиниках начали массово увольняться врачи - из-за обязательной прививки на коронавирус. Врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения", – написала Литвинович.
В комментариях к посту пользователи подтвердили эту информацию, описывая случаи из конкретных медучреждений.
Относительно же обязательного вакцинирования врачей мнения разделились. Одни поддержали медиков, ссылаясь на неподтвержденную эффективность российских вакцин и связанные с этим риски. Как известно, препарат "Спутник V" не прошел все стадии клинических испытаний и не сертифицирован.
Другие заявили, что сами с нетерпением ждут прививки, а медработникам они просто необходимы, чтобы не подвергать опасности пациентов.
Некоторые предложили не увольняться, чтобы избежать вакцинации, а создавать протестные группы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2020 году Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса. В Минобороны России заявили, что в создании вакцины участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.
Некоторые добровольцы, которые испытывали российскую вакцину от коронавируса, заболели COVID-19.
Российский журналист Алексей Пивоваров подхватил коронавирусную инфекцию через два месяца после прививки экспериментальной вакцины производства РФ "Спутник V".
Российская вакцина от коронавируса (COVID-19) не прошла все стадии испытаний. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
Секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не может быть привит российской вакциной против COVID-19, поскольку препарат еще не сертифицирован, а глава государства не может быть добровольцем на испытаниях.