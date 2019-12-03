Путин, помоги: Венгрия пошла на невероятную подлость против Украины

Парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, передает ТАСС. Госдума в свою очередь призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", – сказал Володин.

Ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания на нем на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ийдярто вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского нацменьшинства в стране и блокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО.

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