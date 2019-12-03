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3 декабря • обновлено в 14:14
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Путин, помоги: Венгрия пошла на невероятную подлость против Украины

19.9т
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Парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, передает ТАСС. Госдума в свою очередь призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", – сказал Володин.

Ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания на нем на Закарпатье.

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Путин, помоги: Венгрия пошла на невероятную подлость против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Ийдярто вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского нацменьшинства в стране и блокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Вячеслав Володин
Место
Венгрия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дерьмо липнет к дерьму! (с) Доказано на паРРаше многократно!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Абсолютно пох)))а что в Угорщине есть украинские школы?или второй язык там украинский?нет ну раз нет то просто ИДИТЕ НА КУЙ!)
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Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Скажи кого вы еще не послали?))))
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Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
усё пгопало
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кастpюлеголовый Скакунец, животное потеряло морковку!
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