Путин показал свой "бункер" журналистам. Фото

Президент России Владимир Путин продемонстрировал журналистам так называемый бункер в своем кабинете, за дверьми которого оказались столовая и комната отдыха.

При этом, как известно, тайные ходы и комнаты есть также в Букингемском, Елисейском дворцах и Белом доме (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Путин показал свой "бункер" (скриншот из видео)

"Бункер" Путина

Взглянуть на свою секретную комнату Владимир Путин разрешил журналистам кремлевского пула "Россия 1", передают РИА Новости. Выяснилось, что проход в тайное помещение скрывался в его кабинете.

"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера", – оправдался глава РФ.

В тайной комнате Путина оказались столовая и помещение для отдыха (anews.com)

СМИ показали столовую и комнату отдыха. По словам Путина, в них он не проводит публичные встречи. В помещении, оформленном в светлых тонах, заметили портрет императора Петра I, а также детские рисунки и поделки, которые подарили главе РФ.

Путин якобы хранит в своем "бункере" детские рисунки (anews.com)

Букингемский дворец

Об официальной лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II давно распространяется множество слухов. Как известно, огромный Букингемский дворец состоит из 775 комнат. Среди них 19 государственных, 52 королевских и гостевых спален, еще 188 – для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат. Самым большим является бальный зал. Также во дворце есть собственное почтовое отделение для персонала, а недавно появился и собственный банкомат. При этом издание Londonist пишет, что еще там есть бассейн, кабинет врача и кинотеатр.

Букингемский дворец в Лондоне

Но одной из главных легенд являются слухи о туннелях, связывающих Букингемский дворец с различными другими частями Лондона. О их существовании известно давно, но доказать это пока не удалось. Помимо этого, отмечается, якобы секретный туннель также проходит между дворцом и Домом Кларенса, а ветка почтовой железной дороги – прямо под дворцом.

Существует легенда о тайных тунелях под Букингемским дворцом

Елисейский дворец

Попасть в Елисейский дворец во Франции практически невозможно, так как он закрыт для посещений. С 1848 года Елисей стал официальным домом французских президентов.

Отмечается, что во времена, когда там жил Наполеон III, в дворце вырыли секретный туннель от ризницы часовни до соседнего особняка, чтобы полководец мог встретить свою любовницу. Как пишет French Moments, туннель был заполнен водой президентом Винсентом Ауриолом (1947-1954 гг.).

Елисейский дворец во Франции

Тогда как другие утверждают, что Франсуа Миттеран, который руководил страной в 1981-1995 годах, создал специальную пристройку в Елисейском дворце, где держал свою тайную вторую семью.

По данным WJLA, в Елисейском дворце хранится 14 000 бутылок вина – их ценность настолько велика, что немногим разрешено входить в погреб, где они размещены.

Утверждается, что в Белом доме тоже существуют тайные бункеры

Белый дом

О безопасном бункере – Президентском операционном центре по чрезвычайным ситуациям – под Восточным крылом резиденции главы США многие наслышаны давно. Но издание The Sun утверждает, что при администрации Обамы в Белом доме также построили новый секретный "мегабункер", размещенный под Северной лужайкой. Утверждается, что он достаточно большой, чтобы вместить в него президента с семьей, а также весь персонал администрации главы США в случае какого-то бедствия.

Тайная комната для боулинга в Белом доме (Twitter RichardNixonLibrary)

Малабар-Хилл, Мумбаи

Колониальный бункер длиной 150 метров под официальным офисом-резиденцией губернатора в Малабар-Хилл нашли в 2016 году. Как пишет The Times of India, обнаружен он был, когда работники сносили одну из стен внутри комплекса. Бункер включал в себя казарму с 13 комнатами. Общая его площадь составляла более 5000 квадратных футов, там были три надежные вентиляционные и дренажные линии для воздуха и воды. Отмечается, что построить его могли во время визита в Мумбаи принца Уэльского в 1875 году – тогда правительственный дом в "мысе Малабар" был вовлечен в капитальный ремонт в преддверии визита важного гостя.

В Малабар-Хилл был найден колониальный бункер

Как сообщал OBOZREVATEL, в телеграмме королевы Великобритании Елизаветы II, которой она поздравила Кремль с Днем России, якобы зашифровано тайное послание, связанное с войной.