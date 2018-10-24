Что не говори, а российские СМИ таки умеют выдать новости так, чтобы читатель не понял, что на самом деле произошло, он украл или у него украли, хотя материал действительно посвящен краже. Работает это легко и незатейливо. Сейчас западные партнеры различных российских компаний, связанных коммерческими проектами, проводят встречи с россиянами, чтобы "выразить сожаление и надежду", поскольку вынуждены свернуть сотрудничество в связи с тем пакетом санкций США, который уже действует в отношении российских частных и юридических лиц, а главное – в связи с ожидающимся жестким пакетом в ноябре.

Причина санкций настолько вонючая, что с этим уже никто не хочет играть игры. В самом деле, Москву уличили в применении химического оружия на территории Великобритании, и хотя пока еще нет ни приговора, ни решения суда это уже никому и не нужно. Своими бестолковыми, тупыми речами Путин сам похоронил РФ, и теперь к ней намертво приклеилось определение страны, применяющей в Европе оружие массового поражения.

Игнорировать санкции именно за это – никто не будет хотя бы потому, что Кремлю несколько раз подряд была предоставлена возможность сохранить лицо, и он эти возможности не использовал. То есть, это – сознательный выбор Кремля, и потому – пенять не на кого. Именно по этой причине партнеры и доносят свое сожаление о прекращении проектов и надежду на то, что в Москве как-то изменят свою позицию.

Однако вот такие встречи подаются российскими СМИ как некое развитие совместных проектов, продолжение сотрудничества и признаки того, что санкции не работают. Искандеры смеются, всем хорошо встается и можно повторить. Выглядит это примерно так, как это подает их ТАСС:

"Встреча главного управляющего Eni Клаудио Дескальци и главы "Роснефти" Игоря Сечина состоялась во вторник вечером. На ней обсуждались общие проекты, в том числе в Баренцевом море. "Роснефть" — наш важный партнер, и мы обсуждаем формы сотрудничества в условиях американских санкций". Это, со слов ТАСС, заявили им в самой Eni.

В общем, читатель видит фамилии, одна из них – итальянская и все вроде хорошо. Да, что-то там про санкции написали, но это не мешает сотрудничеству. Вон, что-то в Баренцевом море делают, а в других российских СМИ отмечают, что речь идет не только о Баренцевом море, но и совместных работах на недавно обнаруженном месторождении нефти "Зорх" в Египте. То есть, все хорошо и беспокоиться не о чем.

На самом деле, речь шла несколько о другом. Действительно, итальянская "Эни" и французская "Тоталь" наиболее плотно сотрудничали с российскими компаниями в направлении разведки и добычи углеводородов. Оно и понятно, ибо именно эти компании обладают технологиями, позволяющими вести эффективную разведку полезных ископаемых, а особенно – в тяжелых условия, в плане климата или глубины залегания искомых нефти или газа.

"Эни" работала с "Ростнефтью" в проекте "Западно-Черноморской площади", "Федынской" и "Центрально – Баренцевской" площадей с долей участия 33,33% против 66,67% у "Роснефти" и топ-менеджер "Эни" приехал обсудить именно эти вопросы, в свете тех санкций, о которых вскользь упоминалось в информации ТАСС.

Так, Дискальци уведомил партнера о том, что его компания полностью выходит из проекта на "Западно-Черноморской" площади и замораживает свое участие в проектах на площадках в Баренцевом море. То есть, партнеры уведомили российскую сторону о том, что не будут рисковать своей репутацией и деньгами ради работы с партнером, который оскандалился и не смог найти варианта цивилизованного выхода из этой ситуации.

Тем не менее, СМИ придают этому мероприятию совсем другой смысл, поскольку в противном случае, надо признавать, что санкции работают, и скоро в партнерах останется только Иран, Венесуэла и еще пара маргинальных стран-изгоев, и это при том, что есть что добывать или разведывать. То есть, крупные промышленные предприятия РФ уже прямо сейчас понимают, какую цену они вынуждены платить за фокусы ублюдка, которого они избрали себе в цари. Тем не менее, публике споют очередную песню в стиле: "А в основном, прекрасная маркиза…"