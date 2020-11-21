Путин отправил первые гумконвои в Карабах. Фото и видео
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило в Нагорный Карабах два первых конвоя с гуманитарной помощью.
Как сообщается на сайте ведомства, одна колонна грузовиков уже прибыла в Карабах, ей осталось пройти 70 километров до Степанакерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", – говорится в сообщении.
Также в Карабах выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области.
Напомним, ранее Россия в нарушение международных норм отправляла "гумконвои" на оккупированный Донбасс. Сразу после этого происходила эскалация конфликта в зоне АТО.
Также на Донбассе были зафиксированы частые случаи отравления детей некачественными продуктами питания из российских "гумконвоев".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыло 10 самолетов с личным составом и техникой.
Основу российского миротворческого контингента составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Именно они участвовали в захвате Крыма и оккупации Донбасса.