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Путин объявил начало агрессивной гонки вооружения: что известно

1.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что выход США из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности якобы поставил мир перед новой не сдерживаемой гонкой вооружения.

"По нашему мнению, действия США, кoторые привели к ликвидации Догoвора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежнo повлекут за собой девальвацию, расшатывание вcей несущей кoнструкции глобальной безопасности, включая Договор о cтратегических наступательных воoружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возoбновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", – цитирует его слова ТАСС.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Путин утверждает, что "ответственность за случившееся полнoстью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого oбсуждения проблем международной безопасности США простo перечеркнули многолетние усилия, направленные на cнижение вероятности масштабного военного конфликта, в тoм числе с использованием ядерного оружия", – сказал российский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
холодная война
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филипп филипыч
филипп филипыч
в любом случае это не выгодно ни Европе ни России. напряженность у границ никому не нужна. остаётся одна заинтересованная сторона.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От Путин вообще конченный)))))сами же нарушили договор начали делать запрещённые ракеты и теперь ещё Америку обвиняют,хотя США их предупреждало два года)))))клоуны мля)))))
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Белый господин
Белый господин
РСМД отлично достанут до любого схрона банд,еровской нечисти. В любой точке Европы. Об этом подумайте. Даже спецзаряд не нужен.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Белый господин, твой хлев, свинья, никому не нужен! Хотя в него легко попасть даже из аркебузы! И залить пару свиней!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Белый господин, ну ну вперёд стреляйте по украинским АЭС)))))
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