Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером: разгорелся громкий международный скандал

Президент России Владимир Путин снова отличился скандальным заявлением якобы о сговоре Польши с немецкий диктатором Адольфом Гитлером перед Второй мировой войной.

Лидер РФ снова заговорил об "исторической несправедливости" на расширенной коллегии Министерства обороны во вторник, 24 декабря, пишет "Коммерсант".

"Это, конечно, чушь и бред! Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Но что сделали другие государства? Та же самая Польша? Они фактически вступили в сговор с Гитлером! Прямо это видно по документам, по архивным документам! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, – это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!" – разразился Путин.

Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером РИА Новости

"Но это-то ладно… Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос! Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии! Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал, – пишет он, – я ему ответил…" Фюреру он ответил, Гитлеру… "Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя", – продолжил президент.

Автор статьи обратил внимание на то, что Путин для людей, сидящих в зале, был прямым начальником: "И это сейчас не было факультативом, как три дня назад для лидеров стран на территории бывшего СНГ. Каждое его слово обязано было стать руководством к действию".

Отметим, после скандальных речей Путина представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире КремльТВ заявила, что якобы польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами.

Захарова оправдала нападки Путина на Польшу Комсомольская правда

Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. "Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед. Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории".

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

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