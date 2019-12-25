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25 декабря • обновлено в 10:38
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Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером: разгорелся громкий международный скандал

1.4т
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Президент России Владимир Путин снова отличился скандальным заявлением якобы о сговоре Польши с немецкий диктатором Адольфом Гитлером перед Второй мировой войной.

Лидер РФ снова заговорил об "исторической несправедливости" на расширенной коллегии Министерства обороны во вторник, 24 декабря, пишет "Коммерсант".

"Это, конечно, чушь и бред! Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Но что сделали другие государства? Та же самая Польша? Они фактически вступили в сговор с Гитлером! Прямо это видно по документам, по архивным документам! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!" – разразился Путин.

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Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером

Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером

РИА Новости

"Но это-то ладно… Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос! Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии! Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал, пишет он, я ему ответил…" Фюреру он ответил, Гитлеру… "Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская по-другому сказать нельзя", – продолжил президент.

Автор статьи обратил внимание на то, что Путин для людей, сидящих в зале, был прямым начальником: "И это сейчас не было факультативом, как три дня назад для лидеров стран на территории бывшего СНГ. Каждое его слово обязано было стать руководством к действию".

Отметим, после скандальных речей Путина представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире КремльТВ заявила, что якобы польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами.

Захарова оправдала нападки Путина на Польшу

Захарова оправдала нападки Путина на Польшу

Комсомольская правда

Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. "Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед. Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир Путин Мария Захарова
Место
Россия
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ну каэш срасея никого никуда никогда на вымирание не высылала. Болото как всегда квакает с горящей шапкой на себе.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Путло понятно - пистун пистуном. Но, Захерова бухнула и ляпнула очередную глупость, из-за которой ее будут долго возить мордочкой.
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