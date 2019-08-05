"Путин обречен проиграть": Портников предрек России крах режима

Жестокий разгон демонстрантов, которые борются за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, связан со страхом президента России Владимира Путина потерять власть.

Ведь нынешняя ситуация повторяет сценарий 80-90-х годов ХХ века, когда гласность развалила СССР, пишет украинский журналист Виталий Портников в статье для "Белсат".

"Тогдашний режим, против которого выступали протестующие, казался незыблемым еще в большей степени, чем режим Путина. На момент начала протестов он существовал не двадцать, а семьдесят лет и был основан не только на любви к вождю, но и на безумной идеологии, которая, однако, привлекала большинство населения тогдашнего СССР. А отсталость и информационная закрытость советских людей была несравнима с отсталостью и информационной изолированностью современных россиян", – объяснил Портников.

Журналист считает, что и тогда, и сейчас российская власть нервничает, поскольку является режимом, который вообще не умеет существовать в условиях информационной и политической конкуренции. В подтверждение своих слов он напомнил, что коммунисты не выиграли ни одних честных выборов ни России, ни в СССР. Более того, единственные честные выборы, выборы в Учредительное собрание, они с позором проиграли – при том, что контролировали власть.

Митинги в Москве Deutsche Welle

"А все остальные выборы, в которых участвовали представители компартии, были имитацией. Как только на территорию России пришла гласность, коммунисты стали проигрывать одни выборы за другими, а там и вовсе превратились в политическую фата-моргану. Режим Путина тоже оформлялся путем зачистки информационного поля страны. Да, при этом он был силен не только пропагандой, но и социальными преференциями. Но лишних "нефтедолларов" у Путина больше нет, осталась одна пропаганда. А это означает, что в случае начала очередной "гласности", в случае начала реальной политической конкуренции этот режим рухнет", – говорит Портников.

При этом, подчеркивает он, не факт, что Путин проиграет какому-нибудь записному либералу. Ведь его "наследником" вполне может стать какой-нибудь шовинист или просто популист, которого журналист называет "российским Зеленским".

"Путин обречен проиграть любому "новому лицу". И это именно то, чего российская власть старается не допустить. Она закручивает гайки все сильнее именно потому, что опасается любой – даже на уровне местного самоуправления – реальной политической конкуренции. Потому что именно в такой конкуренции и заключена кощеева смерть", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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