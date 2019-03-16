Заявление американцев о возможности применения ядерного оружия Россией – это попытка оправдать свои расходы на вооружение. Москва не запустит такую ракету, ведь боится ответа мира.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что если ракета стартует с территории РФ, то это будет последнее, что произойдет на планете.

"Путин – не самоубийца, чтобы воспользоваться ядерным оружием. Если стартует такая ракета с территории России, то будет ответ, и это последнее, что произойдет на нашей планете, ведь уничтожится вся цивилизация. США прибедняются, делая такое заявление, ведь у них есть достаточное количество заряда различной мощности, и при этом сейчас они запустят в производство разработанную ракету средней дальности. Расходы на это равны полтриллиону долларов, поэтому, чтобы оправдать сумму, они заявили об угрозе со стороны России и Китая", – сказал он.

Что касается Украины, то появление ракет малой и средней дальности в РФ – это дополнительная угроза безопасности, отметил Жданов. Он добавил, что надо включить Украину в единую систему противоракетной обороны ЕС.

"Против этих ракет в нас нет обороны. Нам надо решать вопросы защиты неба. На покупку у нас нет денег, надо быть реалистами. На строительство и производство ракет опять же нужны деньги и время. Учитывая это, надо ставить вопрос коллективной защиты. Некоторые еврокомиссары уже высказываются, что надо Украину включить в единую систему противоракетной обороны ЕС. Здесь нужно ловить момент и в этом направлении идти. Я бы поставил вопрос противоракетной обороны на первое место. Обязательно надо построить наблюдательные и локационные станции раннего выявления пуска баллистических ракет", – сказал военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Европейского командования вооруженных сил США и верховный главнокомандующий силами НАТО Кертис Скапаротти заявил, что российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

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