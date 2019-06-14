ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Путин – наш рулевой!" В Эстонии оскандалились с "русским следом"

211Читать материал на украинском

В столице Эстонии Таллине в магазине заметили сувенирную продукцию с портретами президента России Владимира Путина.

Фото выложил в своем Twitter журналист Денис Казанский. Так, там можно заметить чашки с надписью: "Путин – наш рулевой!". Рядом с ними размещены различные значки с советской символикой.

Пользователи бурно отреагировали на увиденное. "Таллин – следующий!", "Доиграются!", "Может, это товары для тиров?".

Новости
Хочет подставить Зеленского? Климкин раскрыл подлый "трюк" Путина на Донбассе

Сувениры в Таллине

Сувениры в Таллине

Twitter Дениса Казанского

"Путин – наш рулевой!" В Эстонии оскандалились с "русским следом"
"Путин – наш рулевой!" В Эстонии оскандалились с "русским следом"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети возмутили фото кафе "Москва" в центре Мариуполя Донецкой области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Владимир Путин
Место
ЭстонияТаллин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel