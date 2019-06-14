"Путин – наш рулевой!" В Эстонии оскандалились с "русским следом"

В столице Эстонии Таллине в магазине заметили сувенирную продукцию с портретами президента России Владимира Путина.
Фото выложил в своем Twitter журналист Денис Казанский. Так, там можно заметить чашки с надписью: "Путин – наш рулевой!". Рядом с ними размещены различные значки с советской символикой.
Пользователи бурно отреагировали на увиденное. "Таллин – следующий!", "Доиграются!", "Может, это товары для тиров?".
Сувениры в Таллине
Twitter Дениса Казанского
Магазин сувениров в центре Таллинна. Дожили блять pic.twitter.com/1OQ7K7qOqH— Денис Казанський (@den_kazansky) 12 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети возмутили фото кафе "Москва" в центре Мариуполя Донецкой области.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!