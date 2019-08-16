"Путин кинул русских в Украине": Гиркин жестко наехал на президента РФ

Одиозный террорист, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) упрекнул президента России Владимира Путина в том, что тот якобы отказался "защищать русских" в Украине.

Такое высказывание прозвучало в интервью MK.RU. "Я упрекаю Путина не за то, что он воссоединил — не присоединил, подчеркиваю, а воссоединил — только Крым. Я ставлю вопрос иначе: Путин отказался от воссоединения разделенного русского народа. Упустил уникальный шанс, который выпадает, может быть, раз в столетие. По сути, он отказался защищать русских на Украине. Защитил на половину, на четверть пальца", – сказал Гиркин.

По его словам, "сбережение живой силы и техники" обернулось для Кремля провалом.

Игорь Гиркин Сайт террористов "ДНР"

"Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл. Люди продолжают гибнуть, войне не видно конца и края, расходы на нее растут. И рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию, поскольку является войной гражданской, а в таких войнах не бывает перемирия", – утверждает террорист.

При этом он опять замахнулся на украинские города: "В 2014 году, если бы Россия присоединила Харьков, Одессу, Днепропетровск и на этом остановилась, в Европе и США вздохнули бы с облегчением. А то, что она остановилась, на четверть зайдя в Донбасс, не вызывает ничего, кроме насмешки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин также заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы.

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