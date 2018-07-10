Путин и Трамп поделят мир: американский генерал дал прогноз

Ослабление президентом США Дональдом Трампом Североатлантического альянса может сыграть на руку России.
Такое мнение высказал отставной генерал, а ныне писатель и журналист Ричард Ширрефф на страницах The Times. Целью российского президента Владимира Путина, по его мнению, является разобщение Европы и Америки, а затем — созыв новой Ялтинской конференции и передел мира.
Отмечается, что позиция Трампа привела к тому, что "ряд европейских стран воспринимают ее как разрушительный удар по союзникам США в НАТО".
Накануне саммита в Брюсселе многие члены Альянса выразили мнение, что любой признак разобщенности в НАТО будет только способствовать агрессивности Москвы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп назвал "глупыми" своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину.
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