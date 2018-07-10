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Путин и Трамп поделят мир: американский генерал дал прогноз

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Ослабление президентом США Дональдом Трампом Североатлантического альянса может сыграть на руку России.

Такое мнение высказал отставной генерал, а ныне писатель и журналист Ричард Ширрефф на страницах The Times. Целью российского президента Владимира Путина, по его мнению, является разобщение Европы и Америки, а затем — созыв новой Ялтинской конференции и передел мира.

Отмечается, что позиция Трампа привела к тому, что "ряд европейских стран воспринимают ее как разрушительный удар по союзникам США в НАТО".

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Накануне саммита в Брюсселе многие члены Альянса выразили мнение, что любой признак разобщенности в НАТО будет только способствовать агрессивности Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп назвал "глупыми" своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаУгроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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