Все серьезно: озабоченные Путин и Макрон переговорили из-за убийства Сулеймани

Убийство США на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани обсудили в телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава Российской Федерации Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Кремля, звонок состоялся по инициативе французского лидера. И Макрон, и Путин высказали озабоченность в связи с гибелью Сулеймани в результате ракетного удара США.
"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", – говорится в официальном сообщении.
Путин и Макрон
"Газета.Ру"
Как сообщал OBOZREVATEL:
американский сенатор Крис Мерфи заявил, что ликвидация в Багдаде (Ирак) генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.
Также всплыла информация о том, что Сулеймани вероятно был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
Тем временем министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства Сулеймани.
Иракский телеканал Al Ghadeer заявил, что во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал погибший Сулеймани.
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