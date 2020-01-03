Все серьезно: озабоченные Путин и Макрон переговорили из-за убийства Сулеймани

Убийство США на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани обсудили в телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, звонок состоялся по инициативе французского лидера. И Макрон, и Путин высказали озабоченность в связи с гибелью Сулеймани в результате ракетного удара США.

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", – говорится в официальном сообщении.

Путин и Макрон "Газета.Ру"

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