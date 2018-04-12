Дональд Батькович, если это он, как всегда – жжет в твиттере. Публика уже полностью запуталась в том, что он решил, а чего не решил. Есть мнение, что на самом деле, решения принимаются коллегиально, а президент лишь номинально их одобряет, либо Трамп уже принял (сам или коллегиально) решение и просто прикалывается в социальных сетях, своеобразным стебом. По крайней мере, российские военные, демонстративно прервавшие "горячую линию" по Сирии, постучались с обратной стороны и уже возобновили ее в полном объеме. Мало того, говорят, что диалог идет просто без перерывов на обед или перекур. Неизвестно, что там им рассказали американские военные, но корабли – быстренько покинули Тартус, а вся наличная авиация, которая летала под российскими или сирийскими опознавательными знаками, робко сбилась в стайки на авиабазе Хмеймим. Говорят, что там уже на велике не проедешь, так плотно стоят самолеты.

В общем, если все эти передвижения флота и авиации США имели вариантом "А" — испортить воздух в кабинете Путина от его нестиранных штанов, то это – удалось. Пока нет каких-то формальных движений, но круглосуточные бомбардировки сирийских городов – резко прекратились, а иранские стражи революции – дают ходу в направлении Персии. Некоторые даже переодеваются в костюмы персидских котов, дабы обмануть израильские ракеты.

Что там будет дальше – увидим, но британская пресса уже сообщила о том, что получен отчет международной комиссии по контролю над химическим оружием, в котором уже официально подтверждено, что семья Скрипаль была отравлена именно тем боевым веществом, о котором шла речь в самом начале расследования и которое производилось только в совке и РФ. Это значит, что дальнейшие выяснения обстоятельств отравления, не имеют смысла в принципе. Ведь следствием было установлено, кто именно отравил полонием Литвиненко, но в РФ эти люди получили награды и депутатские корочки. Поэтому, вина возложена просто на РФ, а там они пускай разбираются сами.

В этой связи, Тереза Мэй отдала распоряжение о выдвижении на боевые позиции атомных подлодок ВМФ Великобритании Trafalgar и Astute, для участия в операции против сил Асада. Известно, что эти субмарины оснащены ракетами Tomahawk IV – последней их модификацией. Отличие именно этих ракет от предыдущих, в частности, состоит в способности переключаться между целями уже в полете. Кроме того, управляющая система ракеты, выдает всю информацию, получаемую во время полета, в частности – видеоизображение, вплоть до прихода к цели. Наверное, именно эта модификация ракет имеет способность работать в "стае", обмениваясь данными, между собой и наиболее эффективно распределяя цели. По крайней мере, описания такой работы крылатых ракет уже попадали в прессу. Это значит, что подлодки могут находиться в 1,5 тыс. километров и успешно уложить полтонны боевой части с ювелирной точностью. Последняя закупка ракет, в партии 65 единиц, произведена в 2014 году. Так что игрушки свежие и вполне могут обрадовать своих адресатов, ярким и даже праздничным фейерверком.

Согласно сообщениям британской прессы, подлодки будут на ударных позициях уже сегодня вечером, а дальше – будет понятно, кто и что делает. В любом случае, Москва сейчас имеет совершенно другой расклад ситуации, даже по сравнению с ситуацией полугодичной давности.

Что характерно, публика ждет этих ударов уже со все большим нетерпением и очень многим хочется, чтобы досталось не только асадовским военным, но и их покровителям. Путин и его лепрозорий уже настолько отвратительны, что накрой их ракетами флот и авиация коалиции, люди праздновали бы это как настоящий, а не придуманный кем-то праздник.