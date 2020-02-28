Путин экстренно созвонился с Эрдоганом из-за боев в Сирии

Президент России Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, принеся соболезнования в связи с гибелью солдат ВС Турции в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его совам, на данный момент российские переговорщики продолжат консультации в Анкаре по обстановке в Идлибе.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Он был подробный, посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", – сказал глава МИД РФ

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Сирии

Отмечается, что оба президента также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

При этом со своей стороны Лавров заявил, якобы ситуация там не подпадает под статью 5 договора НАТО. Таким мнением он поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном 28 февраля, сообщает ФАН РИА.

"События в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне", – сказал он, добавив, что согласно ей нападение на одного члена Альянса на территории Европы или Северной Америки рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

Статья 5 договора НАТО t.me/bbbreaking

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, их авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск Асада в Идлибе.

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