В сеть слили видео пыток протестующих в изоляторе Минска. Кадры 18+

В изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске задержанных протестующих против фальсификации выборов поставили на колени возле стенки и жестоко избивали дубинками.

Соответствующий ролик, снятый камерой наружного видеонаблюдения, обнародовали журналисты белорусского бюро "Радио Свобода" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что силовики выстроили людей в ряд. Задержанные стоят на коленях лицом к стене, подняв руки. Несколько человек в форме жестоко избивают протестующих.

Скрин видео

"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", – говорится в тексте под видео.

Внимание, на кадрах присутствуют сцены насилия! Видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.

При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл.

Европейский Союз не признал победу Лукашенко и заявил, что выборы не были свободными и справедливыми.

ЕС также решил ввести санкции в связи с жесткими разгонами и фальсификацией выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты.

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