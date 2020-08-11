Протесты в Беларуси утихли: силовики вытеснили людей на окраины Минска. Фото

Протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.

Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина, передает ТАСС. Там активисты возвели баррикады из бетонных свай, металлической арматуры и перекрыли проспект Притыцкого.

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Отмечается, что силовики вытесняли протестующих к окраинам города с усиленными нарядами милиции при поддержке частей внутренних войск в полной экипировке.

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Протесты в Беларуси 11 августа

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Минске (Беларусь) и других городах после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов, по результатам которых лидирует действующий глава страны – Александр Лукашенко, 9 августа начались массовые протесты. 10 августа акции продолжились новыми митингами и задержаниями.