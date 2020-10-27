Протесты в Беларуси переходят в ежедневный режим, забастовка будет массовой, – оппозиционер

Протесты в Беларуси становятся системными и приобретают массовый характер.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Многое будет зависеть и от того, начнутся ли репрессии в отношении тех рабочих, которые остановили свои станки. Автозаки брутально забирали этих людей. Должна сработать рабочая солидарность. А это значит, что забастовка может приобрести еще более массовый характер", – сказал он.

Как сообщил оппозиционер, на призыв лидера оппозиции Светланы Тихановской к общенациональной забастовке в понедельник, 26 октября, откликнулся ряд крупных предприятий страны.

"Ожидалось, что власть использует административный ресурс, чтобы не допустить забастовки по всей стране. Однако мы увидели, что целый ряд крупнейших предприятий все-таки вошли в режим забастовки, пусть и частичной. Это минский тракторный завод, это гродненский "Азот", это МЗКТ – завод колесных тягачей и завод холодильников "Атлант", – рассказал Лебедько.

Он добавил, что, несмотря на попытки властей "удержать студентов в стенах учебных заведений", в Минске прошел объединенный марш пенсионеров и студентов, который стал наиболее значимым событием дня.

"Если раньше мы ожидали крупных акций только в воскресенье, то сейчас это, наверное, переходит в ежедневный режим", – предположил оппозиционер.

По его оценкам, протестное движение "имеет перспективу". "Белорусы уже более 2 месяцев выходят на улицу. Последний марш оказался самым многочисленным. Это означает, что запас прочности у людей есть", – сказал Лебедько.

Как писал OBOZREVATEL, 25 октября истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако три требования граждан не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками.