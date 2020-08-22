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Лукашенко заявил, что фото избитых протестующих – постановка

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
3,9 т.
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заступился за силовиков. Газета.Ру

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, утверждает, что большинство фото побоев протестующих якобы постановочные.

Такое заявление он сделал 22 августа в Гродно на митинге в поддержку власти, передает TUT.BY. По словам Лукашенко, ситуацию власти пояснят, когда пройдет время.

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", – сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз заступился за силовиков. "Что вы будете делать, если начнется бандитизм? Куда вы будете звонить?" – обратился политик к гражданам.

Лукашенко призвал "не громить этих людей", то есть, правоохранителей. "Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись простите им!" – заявил он.

Лукашенко идет на сцену.

Лукашенко идет на сцену. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Митинг за действующую власть в Гродно.

Митинг за действующую власть в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, недавно в сети появился ролик из камеры видеонаблюдения в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. На кадрах видно, как задержанных протестующих против фальсификации выборов поставили на колени возле стенки и жестоко избивали дубинками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.

  • При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл.

  • Европейский Союз не признал победу Лукашенко и заявил, что выборы не были свободными и справедливыми.

  • ЕС также решил ввести санкции в связи с жесткими разгонами и фальсификацией выборов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты.

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БеларусьГродноПротесты в БеларусиАлександр Лукашенко
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