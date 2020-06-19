В Беларуси из-за давления президента Александра Лукашенко на оппозицию и арестов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского началась "революция".

Она "началась как подписная, а теперь трансформируется в процесс обрушения режима". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Происходит восстание народа против "Саши Три процента". Такие клички просто так не прилипают. Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. И, конечно, свою роль сыграла пандемия. То, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву. Ненависть к нему просто зашкаливает", – сказал политик.

По его мнению, в текущей избирательной кампании, в отличие от предыдущих, есть реальные кандидаты, "но реальный конкурент Лукашенко – сам народ".

"Конечно, в Беларуси не будет майдана. Будет плошча [площадь по-белорусски]. От этого никуда не уйти. Будет сажать Лукашенко лидеров протестов или нет. Он пытается репрессиями всех распугать. Но акция в Минске показала, что люди уже не собираются сдаваться. Теперь все может быть", – отметил Санников.

Власть пытается удержать протесты. Так, некоторых активистов, которые поддерживают оппонентов Лукашенко, задержали и отправили в тюрьмы на три месяца.

"Лукашенко сажает тех, кто может составить ему конкуренцию. Он посадил двух лидеров процесса перемен – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Но это уже не поможет режиму. О свободных выборах речи больше нет", – сказал политик.

Он добавил, что "диктатор нынешние выборы с треском проиграл". "Сейчас надо говорить о спасении людей, которых бросают в тюрьмы – активистов и членов инициативных групп. Раньше им давали по 15 суток. А сейчас – 90 суток. Их пытают в тюрьмах – не дают воды, держат в холодных камерах, льют хлорку на пол. Это же гестаповские методы", – сказал Санников.

Андрей Санников Фото – "Голос Америки"

Как сообщал OBOZREVATEL: