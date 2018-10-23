Изначально было непонятно, кто именно выступил инициатором этих конфликтов. В экспертном сообществе звучали мнения, что за этим могут стоять местные власти или Кадыров, однако сейчас становится ясно, что происходящее было санкционировано Кремлем, на самом высшем уровне. Ситуация с передачей земель Ингушетии Чечне была организована таким образом, что другого исхода, кроме масштабных протестов, ожидать не стоило. Все было организовано максимально провокационно.

Напомню, что протесты вызвало внезапно подписанное 26 сентября соглашение между главой Ингушетии Евкуровым и Кадыровым, по которому Чечне отойдет часть Ингушетии – и без того, самой маленькой по территории республики РФ.

Теперь выяснилось, и об этом сообщили центральные СМИ, что при подписании договора между Ингушетией и Чечней о передаче последней территорий, присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

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В ходе протестов делегация ингушских общественников поехала в Пятигорск на встречу, как было объявлено, с "представителями центрального руководства". Ими оказались, ни много ни мало, тот же путинский наместник на Кавказе – Матовников и руководитель управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин. Формально это самое высшее лицо, занимающееся внутриполитическими проблемами. Общественники представили на встрече неоспоримые доказательства фальсификации итогов голосования в республиканском парламенте на изменение границы, но высшие чиновники, которые отвечают за соблюдение закона в стране, попросту эти факты проигнорировали. Представители российской власти фактически сорвали переговоры, так как не согласились ни на одно из требований, которые выдвигали митингующие. "Это оказалась ловушка, – заявил глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, – они этот закон [о границе] отменять не собираются и именно по их инициативе этот закон был принят".

Кадыров в одном из своих выступлений также заявил, что за его притязаниями на земли соседей стоит Москва и предложил протестующим прямо туда и обращаться. Сомнений в том, что Москва инициировала этот кризис, практически не остаётся.

Сейчас в Ингушетии временное затишье. Тысячи протестующих в Магасе, три недели безрезультатно требовавшие отставки Юнус-бека Евкурова и отмены договора, мирно разошлись по домам. Они обещали возобновить протесты через две недели, 31 октября. За это время Верховный суд Ингушетии обещает проверить, насколько договор соответствует конституции республики. Ранее этот суд уже дал предварительный отрицательный ответ, так что если его окончательное решение не отменит договор, это даст дополнительную легитимацию протестам.

Но то, что люди ушли с улиц, не привело к снятию напряженности, и позаботился об этом снова Рамзан Кадыров. В выступлении на чеченском языке (ингушский и чеченский практически идентичны) назвал организаторов выступлений провокаторами и пригрозил им расправой . "Если вы настоящие мужчины, если это территория (переданная из Ингушетии в Чечню – А.Ш.) ваша, то организуйте митинг там. Те, которые руководят этой кучкой, придите туда и заявите, что это ваша земля. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот Рамзан, о котором вы говорите", — заявил Кадыров. Как эта угроза убийством согласуется с "правовым полем" Российской Федерации и почему прокуратура даже не заметила эти угрозы – вопрос интересный но, увы, риторический – настолько очевиден ответ на него.

Еще одна показательная история. На митинге в Магасе один из ингушских старейшин Махажир Нальгиев назвал Кадырова "пастухом". И вскоре оскорбленный Рамзан Кадыров лично нагрянул в Ингушетию. В сопровождении многочисленной вооруженной охраны, более ста человек, и кортежа из пятидесяти автомобилей он прибыл в родовое селение Нальгиевых Сурхахи. В течение буквально получаса, как только стало известно о приезде главы Чечни, к дому ингушского старейшины и одного из главных организаторов протеста собралось около тысячи человек. И видимо, у Кадырова "что-то пошло не так"… Они со старейшиной всего лишь пожали друг другу руки и попросили друг у друга прощения, однако Кадыров вновь заявил, что "договор о передаче земель вступил в силу", и что территории теперь его, ингуши должны с этим смириться.

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И если раньше можно было предположить, что у кого-то из участников митинга не хватит сил и энтузиазма возобновить длительное противостояние с властями, то теперь, после публичных угроз и оскорблений Кадырова, вероятность возобновления 31 октября массовых протестов сильно возросла.

Но еще до наступления этой даты, как я и предсказывал в предыдущих статьях, на Северном Кавказе наметился новый конфликт.

13 октября 2018 года в Ставрополе состоялось расширенное заседание совета атаманов одной из признанных властями организаций терского казачества – Круга кавказской казачьей линии (ККЛ), на котором было решено инициировать возврат Наурского и Шелковского районов из состава Чеченской республики в состав Ставропольского края. Эти территории до революции входили в состав Терского Казачьего войска, на них расположены казачьи станицы. В 1954 году они решением Хрущева были переданы из Ставропольского края в Чечню (в Грозненскую область, которая в 1957 г. была "повышена" до Чечено-Ингушской АССР).

Было принято Открытое обращение правлени я Кавказской казачьей линии губернатору Ставропольского края и председателю Ставропольской краевой думы.

На следующий день, 14 октября на заседании постоянно действующего совещания "Гражданский форум Ставрополья" обращение было поддержано десятью общественными и партийными организациями Ставропольского края.

Официальные реестровые казачьи организации – послушная часть силового аппарата Москвы, это не самостоятельная сила. (Правильнее их называть псевдо-казачьими, поскольку туда принимают абсолютно всех, не только природных, этнических казаков, но это тема отдельной статьи).

Инициатор обращения – атаман Кавказской казачьей линии и государственный советник РФ II класса Сергей Попов – фигура вполне статусная, его чин в системе гражданских служащих соответствует воинскому званию подполковник (капитан 2 ранга), он бывший сотрудник администрации президента, который курировал межнациональные и религиозные отношения в Южном Федеральном Округе почти десять лет при пяти полпредах. Участвовал в Круге и принятии обращения и председатель Хасэ Адыге (общественной организации черкесов Республики Адыгея) и по совместительству полковник полиции Р.Тлемешок.

Собрание по поводу возвращения земель казакам прошло совершенно беспрепятственно, а во главе организаций, принявших участие в мероприятии, стоят действующие и бывшие чиновники российского правительства, поэтому вполне очевидно, что это тоже санкционировано Москвой, потому как в современной России невозможно представить, чтобы такие мероприятия проводились без поддержки власти.

Так что ни о какой "самодеятельности" в принятии этого обращения речи не идет. Требование к Кадырову отдать территории в пользу "русского" Ставропольского края санкционировано на высшем уровне.

Кроме того, за два дня до событий в Ингушетии на границе Ставрополья начались маневры сил РФ, и уже во время событий такие же маневры начались в Северной Осетии в районе близ Ингушетии. В социальных сетях очевидцы стали представлять видеоматериалы, как колонны военной техники двигаются из Дагестана в сторону Ингушетии.

Эти события инициированы Москвой, и она же их продолжает развивать. Зачем это делается?

Центру не нужна сейчас настоящая война, не нужны серьезные столкновения, в том числе между казаками и чеченцами. Нужна страшилка. Причем не для русских, а для кавказцев, в первую очередь для чеченцев, "чтоб не расслаблялись". "Вам передали два района – но у вас два других района могут и забрать".

И воздействовать всё это призвано, конечно, не на самого Кадырова – он всегда следовал воле российских высших властей, так как он, в первую очередь, сам федеральный чиновник, а значит, будет делать то, что ему скажут. Нельзя сказать, что Кадыров проводит какую-то свою, независимую от Москвы политику.

Разница между Кадыровым и прочими чиновниками его ранга лишь в том, что ему позволяют большую финансовую самостоятельность. Кроме того, Владимир Путин использует Кадырова для решения дипломатических и военных вопросов – напомним, что люди Кадырова были замешаны в очень громких политических убийствах. При этом он является частью кремлевской правящей верхушки и действует в ее интересах.

Стоит также вспомнить, что за три дня до начала чечено-ингушского противостояния Жириновский выступил с предложением упразднить в России национальные республики и области, сделав страну унитарной. Лидер ЛДПР известен тем, что выступает в качестве "говорящей головы", в превентивной форме озвучивает инициативы, которые Кремль хочет провести, чтобы прозондировать реакцию.

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То есть, по результатам всех конфликтов на Кавказе, Москва вполне может заявить, что раз стороны не могут определиться с границами, их стоит вообще убрать. Путин, кроме того, может использовать ситуацию для продления своего пребывания во власти.

Известно, что Москва затеяла серьезную конституционную реформу, о чем уже открыто говорят в Кремле, которая должна быть завершена буквально через несколько месяцев. Скорее всего, ее целью является легитимация пожизненного правления "национального лидера", без "этих глупостей" с повторными выборами. Ведь нужны какие-то обоснования, чтобы продолжать оставаться у власти. Возможно, запущенная цепь конфликтов будет использована в качестве предлога для подобного рода изменений.

И передача территорий в состав Чечни, и требование изъятия территорий из ее состава – это реализация тактики управляемых конфликтов, чтобы показать нацменьшинствам, что без Москвы они ничего не могут.

Эта тактика активно использовалась большевиками. Когда власть Москвы сталкивается с серьезными вызовами со стороны местных сил – Кремль сначала создает там конфликт, а затем "разрешает" его в своих интересах. Иногда эта тактика работает, но иногда нет – как это случилось в конце 1980-х годов, когда события вышли из-под контроля и начался развал империи.

Как случится на этот раз, сможет ли Москва доиграть эту партию до конца или события на Кавказе выйдут из-под контроля, пока непонятно. Но понятно одно – если Центр целенаправленно разжигает огонь межнациональных конфликтов, значит, он хочет погреться на этом огне.

Но дело это опасное. Можно и сгореть.