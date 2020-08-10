В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка

Протесты в Минске. TUT.BY
В Минске на акции протеста против фальсификации результатов выборов президента Беларуси силовики открыли огонь по гражданам, предварительно, – резиновыми пулями.
Это произошло вечером на улице Кальварийской. В результате ранение в ногу получила журналистка оппозиционного ресурса "Наша Ніва" Наталья Лубневська, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
Пострадавшая. Радио Свобода
"Три залпа услышал наш корреспондент на перекрестке Кальварийской и проспекта Машерова", – сообщило издание TUT.BY. Корреспондент добавил, что патрули ГАИ останавливают на улице автомобили, которые сигналят в поддержку протестов.
По данным NEXTA Live, также правоохранители также начали применять светошумовые гранаты против малых групп людей, которые шли в центр на протест.
Взрыв гранаты. NEXTA Live
В городе также проводятся массовые задержания, в том числе журналистов. Очевидцы сообщили, что слышали звуки взрывов.
Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY
Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY
Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY
Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY
Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY
Police are shooting. Journalists wounded! @nashaniva pic.twitter.com/yk4tAUHPHK— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020
Жесткое задержание граждан:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Столкновения не утихали до глубокой ночи.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших, предварительно, есть жертвы.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.