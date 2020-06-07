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7 июня • обновлено в 16:06
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Протесты из-за убийства Флойда с новой силой накрыли мир: вслед за США вышла Европа

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В США и ряде европейских стран прошли демонстрации движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), направленные против расизма и дискриминации после гибели афроамериканца Джоржда Флойда.

Как сообщает "Радіо Свобода", в американской столице Вашингтоне участники акции собрались у Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома, где обустроили бетонные баррикады.

Из-за огромного количества протестующих военные, полиция и федеральные агенты перекрыли большую часть центра столицы США.

Протесты в США

Протесты в США

Протесты в США

Протесты в США

Кроме того волна протестов прокатилась по таким городам, как Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл, Чикаго и Лос-Анджелес.

Протесты в США

Протесты в США

Протесты в США

Протесты в США

В Европе странах также прошли демонстрации против расизма и дискриминации. Так, в Базеле (Швейцария) на митинге полиция никого не разгоняла, несмотря на действующий карантин. Полицейские лишь раздали митингующим защитные маски. Такие же акции прошли в городах Цюрих и Берн.

В Берлине (Германия) на акции в поддержку акции Black Lives Matter начались беспорядки, в результате чего полиция задержала 93 человека.

На демонстрацию в немецкой столице на площадь Александерплац пришли около 15 тысяч человек. После часовой акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац.

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

Одного из них задержали за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения. После этого полиция задерживала демонстрантов.

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

Демонстрация в Германии

В Лондоне (Англия) десятки тысяч людей провели митинг у площади британского парламента в память о погибшем Джордже Флойде. После демонстрации движения Black Lives Matter начались столкновения митингующих с полицией. В результате чего 14 офицеров полиции получили ранения.

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

Демонстрация в Лондоне, Британия

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
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