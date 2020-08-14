Лукашенко – о силовиках: вышли защищать людей, а они их в спину с ножами и заточками

Президент Беларуси Александр Лукашенко оправдал действия силовиков во время жестких разгонов протестующих, однако "попросил" не бить лежачих.

Об этом он заявил на совещании с Советом безопасности 14 августа, передает "БелТА". Лукашенко сказал, что "не может предъявить претензии к кому бы то ни было".

"Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", – сказал он.

Президент утверждает, что правоохранителей якобы подло и "не по-мужски" "заезжают со спины и бьют".

"И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид... Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" – сказал Лукашенко о силовиках.

"Это что, ОМОНовцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", – утверждает президент.

Совещание с Лукашенко 14 августа. БелТА

Чиновники на совещании. БелТА

Президент созвал Совет безопасности. БелТА

Заседание состоялось из-за ситуации с протестами. БелТА

Лукашенко заступился за силовиков. БелТА

Александр Лукашенко. БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране против фальсификации выборов президента якобы "заводят" люди из-за границы.

О протестных акциях в Беларуси 14 августа читайте в нашем материале по ссылке.

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