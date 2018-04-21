Прорыв в деле Скрипаля: определились ключевые подозреваемые

Британская полиция и спецслужбы определили ключевых подозреваемых в покушении на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На данный момент в рамках расследования ведутся активные работы, пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что речь идет о "лицах, которые представляют интерес". Полиция пытается возбудить против них дело. При этом указывается, что, по данным спецслужб, они вернулись в Россию.

Издание со ссылкой на правоохранителей констатирует, что в деле об отравлении Скрипалей был сделан крупный прорыв. Однако, по прогнозам полиции Британии, расследование может продлиться еще несколько месяцев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в применении боевого нервно-паралитического вещества в британском Солсбери при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.