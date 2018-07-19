Прорыв в деле: отравители Скрипаля попались на камеру наблюдения

Полиция идентифицировала отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает ITv со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Отмечается, что подозреваемых засекли на камерах видеонаблюдения.

Затем полиция сопоставила их с личностями из списков въезжавших в страну в тот период. "Они уверены, что подозреваемые — россияне", — резюмировал источник.

В полиции пока отказались комментировать это утверждение.

Ранее появилось предположение, что Сергея Скрипаля в британском Солсбери, скорее всего, отравили "действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

В начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Солсбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице