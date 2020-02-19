Пропавший пес вернулся домой спустя 14 лет: встреча с хозяином растрогала сеть

В Хьюстоне (США) йоркширский терьер, который пропал почти 14 лет назад, внезапно вернулся домой и стал местным героем.

Встречу хозяев с домашним животным запечатлели на видео, после чего эту трогательную историю подхватили новостные ресурсы. Подробнее сообщает ABC 13 News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам американца Аарона Вебстера, когда-то он решил подарить жене собаку. И несмотря на любовь к крупным псам, почему-то выбрал йоркширского терьера, которого назвали Ремингтон.

Йоркширский терьер вернулся домой спустя 14 лет

"Ему удалось заслужить мое уважение, когда он появился на пороге дома со змеей в пасти. Пес был не промах", – вспомнил мужчина.

Однако как-то в 2006 году Аарон выпустил щенка на прогулку, и тот внезапно исчез. Хозяева были уверены, что его украли.

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

"Думали, возможно, на щенка напал ястреб, но он смог отбиться и убежать. Мы уже никогда не узнаем, как все было на самом деле", – сказал американец.

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

Супруги не надеялась на возвращение пса в семью, но 14 лет спустя им позвонили из приюта для бездомных животных, сообщив, что их четверолапый друг нашелся.

Хозяева подчеркнули, что за это время Ремингтон пострадал от различных болезней: он сильно похудел, потерял зрение и зубы.

При этом за время отсутствия питомца, у супругов родилось трое детей и появилась еще одна собака, но все же они забрали Ремингтона домой.

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

Ремингтон вернулся домой спустя 14 лет abc13.com

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