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27 февраля • обновлено в 20:13
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Пискун: новый спецпрокурор США займется делами об отмывании денег в Украине

1.5т
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Новый спецпрокурор "по делам Украины" в США займется, в частности, случаями отмывания денег со стороны украинских должностных лиц.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший генеральный прокурор Украины, глава Союза юристов Святослав Пискун, комментируя назначение главного прокурора Бруклина Ричарда Донохью куратором расследований, связанных с Украиной.

Пискун отметил, что недавнее назначение Донохью было абсолютно взвешенным и логичным шагом американского Минюста.

"Потому что действительно, на протяжении последних 10-15 лет наши политики очень активно пытались влиять на политическую и экономическую ситуацию в США…. Американцы такого вмешательства не любят", – объяснил он.

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Однако основной целью прокурора Донохью, по его мнению, станут расследования по отмыванию американских денег в Украине.

"Американцы очень внимательно наблюдают за теми странами, где проходит большая масса долларов (а в Украине она проходит). А потом деньги, которые у них посчитаны и записаны, вдруг обнаруживаются в офшорных компаниях, на счетах отдельных украинских должностных лиц. Вроде бы американские фонды давали деньги на развитие демократии и права в государстве – а оказалось, что они просто украдены", – подчеркнул Пискун.

"Именно этим будет заниматься спецпрокурор. Он будет рассматривать вопросы касательно оборота финансов в Украине, "stop money laundering" – остановки отмывания грязных денег в Украине. Будет проверять, куда и кем были выведены деньги. И на каком основании эти люди стали владельцами тех средств, которые американцы давали на развитие демократии и права в государстве", – уточнил он.

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По словам юриста, подобные расследования могут затронуть представителей как предыдущей, так и нынешней украинской власти.

"Я думаю, что и при нынешней власти уже есть люди, у которых достаточное количество долларовой массы. Они еще стесняются эти деньги пристраивать, потому что пока не понимают, как с ними правильно обойтись. Но может так произойти, что их в стране уже будет слишком много, и они попытаются куда-то их вложить. Вот тогда американцы поработают", – предупредил он.

Пискун подтвердил, что судебное разбирательство по таким делам также будет проходить в США. Кроме того, он напомнил о том, что НАБУ и Высший антикоррупционный суд прислушиваются к мнению американских экспертов.

"Думаю, что эти дела при нормальном, квалифицированном следствии, скоро появятся на слуху… Скоро – зависит от того, как следователи сработают", – спрогнозировал экс-генпрокурор.

Прокурор из Нью-Йорка Ричард Донохью стал куратором расследований, связанных с Украиной

Прокурор из Нью-Йорка Ричард Донохью стал куратором расследований, связанных с Украиной

justice.gov

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности Александра Виндмана, который является ключевым свидетелем по делу об импичменте.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Святослав Пискун
Место
США
Тег
коррупция
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
в начале лета 2020- будут введены ссанкции в отношении Украины...к концу года районный суд г.местечка Киев вынесет приговор в отношении гражданина США Байдена- 7 лет заключения...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
аха-ха-ха-ха...украину назначили любимой женой
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