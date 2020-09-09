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Призываем Россию установить, кто несет ответственность за отвратительное отравление Навального, – министры G7

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1,2 т.
В G7 потребовали срочно установить виновников отравления Навального

В G7 потребовали срочно установить виновников отравления Навального.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) потребовали от России объяснений относительного того, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Соответствующее заявление было распространено 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", – подчеркнули главы МИД.

Министры также напомнили об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

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РоссияотравлениеАлексей Навальный
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