Призываем Россию установить, кто несет ответственность за отвратительное отравление Навального, – министры G7

В G7 потребовали срочно установить виновников отравления Навального.
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) потребовали от России объяснений относительного того, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.
Соответствующее заявление было распространено 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", – подчеркнули главы МИД.
Министры также напомнили об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и попал в реанимацию.
Политика перевезли из Омска в Берлин, где спустя некоторые время его вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Однако создатели этого яда отрицают результаты исследования.
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