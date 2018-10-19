Призраки живут в камине! Дочь президента США рассекретила тайны Белого дома

Обитатели и посетители Белого дома в США периодически замечали призраков, которые издавали странные звуки в камине гостиной.

Об этом рассказала дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, Дженна Буш-Хейгер, пишет The Huffington Post. По ее словам, паранормальное явление замечала и ее сестра, которая слышала пение (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я ясно, как белый день, слышала фортепианную музыку 1920-х годов", — заверила девушка.

Однако, по ее мнению, это были "добрые" привидения, которые никому не угрожали.

"Но они пришли со благими намерениями. Они были дружелюбными призраками", — пояснила Буш-Хейгер.

Как писал OBOZREVATEL, в США супружеская пара "поймала" на камеры жуткого призрака. При этом это привидение уже и раньше появлялось перед ними.