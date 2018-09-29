''Признать Донбасс!'' В Госдуме пригрозили Украине из-за ''Л/ДНР''

Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников озвучил наглый фейк о том, что Украина якобы несколько лет преследует жителей Донбасса из-за их русскоязычности, в связи с чем Россия должна признать независимыми временно оккупированные "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Также он призвал страну-агрессора к массовой выдаче паспортов с российским гражданством на территории Украины, как это начала делать Венгрия. Угрожающие инициативы он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Венгры правильно делают! И русские должны так же делать! Паспорта надо всем выдать! Я давно ратую за то, чтобы мы выдали всем русским паспорта и защищали их как граждан. Венгры своих защищают, а мы стесняемся!"— разъяренно кричал Калашников, обращаясь к украинским гостям в студии.

Кроме того, он возмутился из-за того, что Россия якобы всячески пытается наладить отношения с соседней страной, а взамен получает только ущемления, на которые необходимо отвечать жесткими мерами.

"Мы все время говорим: "Ах, не дай Бог нам бедных украинцев рядовых как-то ущемить, давайте с ними сотрудничать". А русских в это время там ущемляют! Они договор о дружбе зачеркивают, Захарченко расстреливают, церковь разъединяют! То есть, ни одного дружественного шага! А мы их давай пожалеем?! Надо выдать паспорта, выдать гражданство, признать Донбасс. 4,5 года вы русских преследуете в Украине, вы лишаете их права говорить на родном языке, молиться в церквях, детей обучать!" — угрожающе подытожил российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевский пропагандист Артем Шейнин раскритиковал Россию за пустые слова о признании "Л/ДНР" независимыми и заявил, что соответствующие угрозы сейчас только веселят Украину.