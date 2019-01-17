Навряд ми зможемо, навіть на теоретичному рівні, визначити скільки бюджетних рублів витрачає російська влада для створення позитивного іміджу Путіна в світі і всенародної любові росіян до нього.

Єдине, що ми можемо точно знати – це те, що витрачаються гігантські гроші, як відкрито, так і через спецслужби.

Але виходить, що все марно.

Підставою для такого невтішного висновку для Путіна є один епізод, який дуже переконливо свідчить, що палка любов росіян до Путіна скоріш за все вигадка російської пропаганди ніж реальне відношення громадян Росії до нього.

Таїланд, острів Пхукет, одне з найкращих місць у світі для зимового відпочинку.

Є на цьому острові найбільший туристичний центр Патонг. Це не тільки найкращий і найбільший пляж, але Патонг – це і найбільше тусовочне місце.

Тут основний відпочинок – це не пляж, а нічні розваги, які представлені у величезній кількості.

Новости Игра Порошенко и Путина

Тисячі, десятки тисяч туристів щоденно прилітають на острів з усього світу і значна частина з них обов’язково приходять сюди на Патонг.

Патонг, щоб було зрозуміло, це не тільки величезний розважальний центр, особливо в ночі, а і найбільше однойменне місто на острові.

Центральна частина Пхукета забудована дуже гарними і сучасними будинками, повсюди красиві ресторани, кафе, масажні салони, нічні клуби. Їх тут величезна кількість і кожний вечір всі ці розважальні заклади заповнюються тисячами туристів.

Для того щоб попасти в район, де розташовані основні розважальні заклади багато туристів, які туди направляються, повинні пройти через велику і дуже красиву площу. З цієї площі починаються кілометрові ряди магазинчиків, кафе, салонів, невеличких вуличних кафе, де прямо для вас готують будь-які страви із усього, що виловили у Андаманському морі, а також величезна кількість розважальних закладів.

Все палає великою кількістю вогнів та дуже гарною рекламою, людей так багато, що рух транспорту після 6-вечора закривається.

Я це пишу так докладно, щоб у читачів було чітке уявлення про те, що буде написано трохи нижче.

Тобто, кожний день і вечір через цю площу проходять можливо десятки тисяч туристів і значна частина туристів з Росії. Їх тут легко відрізнити від інших, в тому числі і від українських туристів, яких тут теж немало, але мабуть більше половини усіх туристів на Пхукеті – це росіяни, їх ні з ким не спутаєш, вони як "прибульці із совка".

І от ці російські туристи тисячами проходять через цю площу. А на площі, майже в центрі місцева туристична організація встановила дуже гарну карту світу, на якій яскраво виділені усі країни.

Кожний турист, який бажає, може звернутися в офіс цієї туристичної організації з тим, щоб взяти красиві невеликі наліпки і приклеїти їх на свою країну, з якої приїхав.

Вся ця карта заклеєна цими красивими різнокольоровими наліпками і по їх кількості можна зрозуміти з якої країни більше всього туристів.

Ясно, що найбільше наліпок на карті Росії. Територія Росії велика, а тому на цій карті Росія займає багато місця.

Коли ми вперше підійшли до цієї карти і наліпили на карту України декілька наліпок, ми звернули увагу, що у верхній частині цієї великої карти достатньо великими буквами на території Росії ручкою було написано "Путин – ху..о".

Ми були вражені, оскільки всі це бачили, читали.

Я не знаю хто це зробив – українські патріоти чи російські диверсанти, але коли ми були на цій площі через 7 днів – нічого не змінилось. Карта - на місці, "Путин – ху..о" - теж, більш того, хтось зробив цей напис ще більш жирним шрифтом, декілька разів ручкою навівши контури цієї крилатої фрази.

Для нас цей напис тут в Пхукеті був дещо несподіваним і дуже приємним.

Що нас більш за все здивувало. Не сам напис, а те, що його читали тисячі, може десятки тисяч російських туристів, які якось дивно на цю фразу реагували – сміялись, але ніхто з них, повторюю – ніхто, не звернувся до туристичної агенції, якій належить ця карта, а цей офіс поруч – метрів 70 від карти, щоб вимагати замалювати цей напис, чи заклеїли.

Більше того, ніхто із російських туристів не взяв і не заклеїв цей напис. Ніхто! Їм було байдуже – вони сміялись!

Цей невеликий епізод наглядно демонструє реальне відношення росіян до Путіна і як дійсно вони його люблять.

Отакий привіт Путіну із Пхукета!

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