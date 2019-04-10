"Присоединим вас к России!" Соловьев заявил о победе Путина на выборах в Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что России придется присоединить к себе всю Украину. Это якобы связано с тем, что на выборах президента Украины большинство граждан поддержали лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Нетрезвую дискуссию по этому поводу пропагандист устроил с беглым украинским экс-нардепом Спиридоном Килинкаровым на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"А насколько Путин популярен в Украине?" — с ухмылкой обратился Соловьев к коллаборационисту. Тот ответил ему, мол, исходя из того, что в первом туре выборов президент Украины Петр Порошенко набрал 16%, остальные 84% якобы отошли Путину.

"Народ сказал — Путин. И что теперь, Владимиру Владимировичу вас присоединять? Действующий президент сказал: или он, или Путин. Набрал 16% — значит, Путин", — продолжил свои неадекватные размышления Соловьев, подыгрывая нелепой шутке Килинкарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках. Она также соврала, что о приходе Путина к власти в Украине мечтают 85% граждан.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!