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"Присоединим вас к России!" Соловьев заявил о победе Путина на выборах в Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что России придется присоединить к себе всю Украину. Это якобы связано с тем, что на выборах президента Украины большинство граждан поддержали лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Нетрезвую дискуссию по этому поводу пропагандист устроил с беглым украинским экс-нардепом Спиридоном Килинкаровым на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"А насколько Путин популярен в Украине?" — с ухмылкой обратился Соловьев к коллаборационисту. Тот ответил ему, мол, исходя из того, что в первом туре выборов президент Украины Петр Порошенко набрал 16%, остальные 84% якобы отошли Путину.

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"Народ сказал — Путин. И что теперь, Владимиру Владимировичу вас присоединять? Действующий президент сказал: или он, или Путин. Набрал 16% — значит, Путин", — продолжил свои неадекватные размышления Соловьев, подыгрывая нелепой шутке Килинкарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках. Она также соврала, что о приходе Путина к власти в Украине мечтают 85% граждан.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевВладимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
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Компасов Джип
Компасов Джип
А чего Соловьев неправильно сказал? На билборде Порошенко "борется" с Путиным. Главный конкурент (по словам Порошенко) - Путин. Порошенко набрал 16% - соответственно остальное Путин. С избранием вас, украинцы! За базаром следить надо...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Для рагулей ,которые читают только заголовки и комменты, объясняю. Порося перед выборами заявил, что те кто голосует не за него, те голосуют за Путина, В результате за Порося. прголосовало 8 % ещё 8% он приписал себе, итого 16% . Вот и получается что за Путина проголосовало 84%.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Зеленский президент 1000% !! росийскии свиньи ..... пора подмываться
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