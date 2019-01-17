Присоединение Беларуси к России: в Кремле заявили о начале нового этапа

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Беларусь готова перейти в своих отношениях с РФ на новый уровень интеграции.

Такое заявление он сделал в интервью одному из российских ресурсов. По его словам, главная гарантия для этого – равноправие в сфере хозяйствования.

"Это равные конкурентные условия для всех субъектов экономики – российских и белорусских, это равный доступ к топливно-энергетическим ресурсам, к бюджетным ресурсам, к бюджетным кредитам. Это хорошая идея, мы давно к этому вместе шли", – пояснил он.

Телеканал 24

Как отметил Бабич, новый уровень интеграции предполагает решение целого ряда задач "по унификации и гармонизации законодательства – таможенного, налогового, тарифного, акцизного, кредитного, экономической политики, военно-технической политики, промышленной политики". "А для этого надо принять целый ряд решений, которые были предписаны союзным договором 1999 года", – подчеркнул Бабич.

Михаил Бабич Inkazan

На вопрос, согласны ли в Минске на такой сценарий, посол ответил, что пока никто не сопротивляется, ведь работа в этом направлении началась не так давно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 декабря подписал распоряжение по созданию рабочей группы РФ и Беларуси по интеграции.

Он практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

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