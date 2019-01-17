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Присоединение Беларуси к России: в Кремле заявили о начале нового этапа

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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Беларусь готова перейти в своих отношениях с РФ на новый уровень интеграции.

Такое заявление он сделал в интервью одному из российских ресурсов. По его словам, главная гарантия для этого – равноправие в сфере хозяйствования.

"Это равные конкурентные условия для всех субъектов экономики – российских и белорусских, это равный доступ к топливно-энергетическим ресурсам, к бюджетным ресурсам, к бюджетным кредитам. Это хорошая идея, мы давно к этому вместе шли", – пояснил он.

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Присоединение Беларуси к России: в Кремле заявили о начале нового этапа

Телеканал 24

Как отметил Бабич, новый уровень интеграции предполагает решение целого ряда задач "по унификации и гармонизации законодательства – таможенного, налогового, тарифного, акцизного, кредитного, экономической политики, военно-технической политики, промышленной политики". "А для этого надо принять целый ряд решений, которые были предписаны союзным договором 1999 года", – подчеркнул Бабич.

Михаил Бабич

Михаил Бабич

Inkazan

На вопрос, согласны ли в Минске на такой сценарий, посол ответил, что пока никто не сопротивляется, ведь работа в этом направлении началась не так давно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Михаил Бабич
Место
Беларусь
Тег
Новости России
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кстати присмотритесь к роже этого посла Бабича.Это полный пипец!Чистый ублюдок путенского разлива.Этого козла,сколько увидишь столько и пизди.Мудыло конченое.
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Мне чисто интересно как это новое "образование" будет называться?
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А хули того бацьку нагинать?"Поночка легли и ждуть".Проститутка Рыгорыч готова смоктать хоть у "чорта лысаго",а путен для него всего лишь карамелька сахарная.Фу,плять.мерзкая скотина с зачесом!
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