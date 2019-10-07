"Бомбят пять лет!" Прилепин набросился на Дудя из-за Донбасса

Российского писателя-террориста Захара Прилепина, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, разозлила речь журналиста Юрия Дудя на премии "Журналист года". В ней он призвал бороться против коррупции в Российской Федерации.

Однако Прилепин цинично обвинил Дудя в том, что он не говорит о гибели людей на Донбассе, где, к слову, войну начала как раз Россия. Своими размышлениями боевик поделился в собственной программе на пропагандистском телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот у нас молодой журналист Дудь выходит на получение премии "Журналист года" и говорит: "Я призываю вас не молчать, когда у нас коррупционеры своруют очередной вагон денег". И все прогрессивно мыслящие люди России замирают от счастья: ах, какой он свободный, как он посмел. Ну чего он посмел, чего? Чего случилось? Стены тирании обрушились?" – взорвался возмущениями Прилепин.

Прилепин и Дудь

"Вот если бы Дудь вышел перед всей собравшейся в зале публикой, а это все сливки столицы, весь шоу-бизнес, и сказал бы: "Знаете что, ребята, у нас пять лет бомбят Донбасс, там похоронены триста детей, и до сих пор мы, обсуждая все подряд, не нашли в себе смелость высказаться об этом. Да, там чужая страна, да, это их дело, но, друзья мои, когда у нас была Чечня, о ней говорили многие иностранные журналисты, артисты, писатели и их не волновало, что это чужая страна, и, более того, мы были с ними солидарны". Вот это был бы скандал. Скандалище. Все ошалели бы. Ползала бы завопило. Еще ползала вышло бы вон. Дудь был бы настоящий панк", – язвительно добавил писатель-террорист.

Подытоживая, он подчеркнул, что не считает слова Дудя знаковыми, а его самого относит к строю псевдоборцов за справедливость, скованных единой цепью.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий блогер Дмитрий Черкасов рассказал, что Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

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