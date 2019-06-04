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"Приедем на танках!" Соловьев пригрозил Украине местью за Жукова

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Он нагло добавил, что по-другому "освободить" страну уже не представляется возможным. Агрессивными угрозами рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его неадекватный спич начался с обращения к украинскому политологу Вадиму Карасеву. В частности, Соловьев спросил у него, снесут ли в Украине новые памятники Жукову, которые пропагандист поставит за свой счет. Украинец ответил ему, что для начала нужно хотя бы попытаться сделать это.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Новости
"Получите, как нацисты, по башке! Соловьев пригрозил новым "походом" в Украину

"Я-то поставлю, но только вам не понравится. Потому что перед тем, как поставить, мы же на танках приедем! Мы же за честь Жукова можем постоять!" – выкрикнул рупор Кремля.

В свою очередь, Карасев попросил обойтись без русских танков, но Соловьев парировал ему новыми угрозами. "Ну, вы же себя не освободили без русских танков!" – огрызнулся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках.

Подобную риторику озвучивал и сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков. Он грозил Украине вторжением русских танков и применением другого смертоносного оружия якобы для защиты Киево-Печерской лавры от ПЦУ.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Приезжай, мразота соловьиная, мы тебя в том же танке и зажарим!
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Grich Lara
Grich Lara
Боже,скільки дурнів наплодила Росія
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Всякая шавка всегда грозно лает, не более :)
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