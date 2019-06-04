"Приедем на танках!" Соловьев пригрозил Украине местью за Жукова

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Он нагло добавил, что по-другому "освободить" страну уже не представляется возможным. Агрессивными угрозами рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его неадекватный спич начался с обращения к украинскому политологу Вадиму Карасеву. В частности, Соловьев спросил у него, снесут ли в Украине новые памятники Жукову, которые пропагандист поставит за свой счет. Украинец ответил ему, что для начала нужно хотя бы попытаться сделать это.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Я-то поставлю, но только вам не понравится. Потому что перед тем, как поставить, мы же на танках приедем! Мы же за честь Жукова можем постоять!" – выкрикнул рупор Кремля.

В свою очередь, Карасев попросил обойтись без русских танков, но Соловьев парировал ему новыми угрозами. "Ну, вы же себя не освободили без русских танков!" – огрызнулся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках.

Подобную риторику озвучивал и сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков. Он грозил Украине вторжением русских танков и применением другого смертоносного оружия якобы для защиты Киево-Печерской лавры от ПЦУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!