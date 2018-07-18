Деякі роздуми на полях саміту в Гельсінкі.

За результатами саміту в Гельсінкі на Дональда Трампа звалився просто шквал нищівної критики. Що ж, як нещодавно написав мій друг і колега Богдан Яременко, "демократія, між тим, без критики не виживає".

Однак, при цьому виникають деякі, мабуть не зовсім зручні питання до ЗМІ, окремих журналістів, колишніх дипломатів, експертів тощо, які нещадно звинувачують президента США в усіх гріхах: а що, вони зовсім не знали про те, що впродовж не одного року Росія експортувала до Сполучених Штатів свою корупцію, підривну ідеологію, агентів впливу та цілі партії шпигунів? Можна, наприклад, згадати відому історію з Анною Чемпен. А було й ще багато іншого.

Чи вони не знали, чому пересічні американці втрачають роботу і свої заощадження, а дехто в істеблішменті отримує при цьому "золоті парашути"?

Чи може вони були не в курсі популярних конспірологічних теорій, які розносилися провідними ЗМІ, про те, що це ЦРУ влаштувало 11 вересня або що світом і Америкою правлять масони, ілюмінати і таємний світовий уряд?

Чи все це не підривало довіру звичайних американців до державних інституцій, демократії та стовпів вільної преси?

То може саме декому з найбільших сьогоднішніх критиків Дональд Трамп й завдячує своєю появою на американському політичному Олімпі?

Отож…