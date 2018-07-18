МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Олег Белоколос
Олег Белоколос
Дипломат, эксперт фонда "Майдан закордонних справ"Все статьи автора

Президента США нещадно звинувачують в усіх гріхах

1.9тЧитать новость на украинском

Деякі роздуми на полях саміту в Гельсінкі.

За результатами саміту в Гельсінкі на Дональда Трампа звалився просто шквал нищівної критики. Що ж, як нещодавно написав мій друг і колега Богдан Яременко, "демократія, між тим, без критики не виживає".

Однак, при цьому виникають деякі, мабуть не зовсім зручні питання до ЗМІ, окремих журналістів, колишніх дипломатів, експертів тощо, які нещадно звинувачують президента США в усіх гріхах: а що, вони зовсім не знали про те, що впродовж не одного року Росія експортувала до Сполучених Штатів свою корупцію, підривну ідеологію, агентів впливу та цілі партії шпигунів? Можна, наприклад, згадати відому історію з Анною Чемпен. А було й ще багато іншого.

Чи вони не знали, чому пересічні американці втрачають роботу і свої заощадження, а дехто в істеблішменті отримує при цьому "золоті парашути"?

Новости
Путин победил: Альберт Фельдман о Трампе - не волшебнике

Чи може вони були не в курсі популярних конспірологічних теорій, які розносилися провідними ЗМІ, про те, що це ЦРУ влаштувало 11 вересня або що світом і Америкою правлять масони, ілюмінати і таємний світовий уряд?

Чи все це не підривало довіру звичайних американців до державних інституцій, демократії та стовпів вільної преси?

То може саме декому з найбільших сьогоднішніх критиків Дональд Трамп й завдячує своєю появою на американському політичному Олімпі?

Отож…

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олег БелоколосОлег Белоколос
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персона
Дональд Трамп
Источник
Источник:Facebook Олега Бєлоколоса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
3
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Вопли ястребоносых политиков и обслуживающих их СМИ заглушают принятые в тиши кабинетов соглашения мировых финансовых кругов о новом переделе мира, на этот раз экономическом. И именно это привез с саммита Трамп в США. Капитаны бизнеса поняли, что военными методами рынки дешевой рабочей силы, сырья и сбыта более не завоевать, настало время договариваться о дележе. Это новый период перехода от экспансии военно-политической к экспансии финансово-политической.
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
гром грянул, прыщ выскочил - все крестятся и чешутся...
Ответить
0
0

Наши блоги