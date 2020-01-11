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11 января • обновлено в 20:01
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Наказание и компенсация будут! Президент Ирана извинился перед Зеленским: подробности разговора

11т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Иран Хасаном Рухани после громкого признания о попадании в наш самолет иранской ракеты.

Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней.

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Подробности разговора Зеленского с президентом Ирана

Подробности разговора Зеленского с президентом Ирана

Рухани полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных его страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал строго в соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на Родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – подчеркнул глава государства.

Рухани в свою очередь заверил, что уже ночью 12 января даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Отмечается также, что министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе – юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
самолет МАУ Офис президента
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бабло творит добро!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну все согласно международным правилам
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ну "зеля", прям рыцарь, без страха и упрека
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