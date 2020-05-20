Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за диалог с Россией, однако, по ее словам, для переговоров необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.

Об этом она заявила в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", отвечая на вопрос собирается ли она вести прямой диалог с Россией.

"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один – это путь войны, а второй – диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", – сказала Зурабишвили.

Вместе с тем, она уточнила, что для того, чтобы переговоры якобы принесли результат должны быть определенные обстоятельства.

"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", – добавила она.

Она добавила, что единственный раз, когда Россия якобы не нарушила своих условий, был результатом "прямого диалога". Речь идет, по ее словам о том, что Тбилиси и Москва в 2005 году договорились о создании на территории Грузии совместного антитеррористического центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зурабишвили заявила, что отзыв посла из-за назначения Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине – это нормальная реакция страны.

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