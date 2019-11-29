Президент Грузии внезапно отменила визит к Зеленскому

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла визит в Украину на 2020 год.

Как сообщает администрация президента Грузии, визит в нашу страну отложили по просьбе украинской стороне.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Грузию запланирован не был.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов для "Грузия Online" пояснил, что Киев активно работает над подготовкой официального визита президента Зурабишвили в Украину.

"Важное значение для развития диалога на наивысшем уровне имели визит президента Грузии Зурабишвили в Киев на инаугурацию президента Зеленского в июне этого года, а также встречи глав Украины и Грузии в Варшаве и Нью-Йорке в сентябре. Украинская сторона заинтересована в поддержании такой высокой динамики встреч и президентов и в углублении диалога, мы активно работаем над подготовкой официального визита Зурабишвили в Украину", – сообщил дипломат.

Долгов подчеркнул, что в Украине ожидают приезда премьер-министр Грузии Георгия Гахарии, который примет участие во встрече премьер-министров государств-членов ГУАМ, что состоится в Киеве 12 декабря.

Зеленский и Зурабишвили

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от России.

При этом Зурабишвили отметила, что не может не попытаться вести диалог с Российской Федерацией.

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