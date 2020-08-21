Президент Бразилии перепутал карлика с ребенком и поднял его на руки

Президент Бразилии поднял на руки карлика, перепутав его с ребенком.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время церемонии открытия электростанции, вероятно, перепутал карлика с ребенком и взял его на руки.

Этот момент попал на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, как Болсонару под радостные возгласы окружающих поднимает человека, а женщина рядом спрашивает: "Это ребенок?".

Болсонару сразу передал карлика другому мужчине, развернулся и ушел.

Однако человек, которого подхватил президент, судя по видео, не обиделся. На кадрах он демонстрирует радость и машет собравшимся.

В соцсетях некоторые пользователи предположили, что президент знал об особенности поднятого им человека и хотел таким образом пошутить.

В соцсетях предположили, что президент знал об особенности поднятого им человека (Twitter)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Жаир Болсонару, который в начале июля обнаружил у себя симптомы коронавируса, а затем вылечился от него, сообщил, что после перенесенного COVID-19 в его легких обнаружили грибок.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал