"Нужен один фронт!" Дипломат рассказал об отношении стран ЕС к Украине

Украине важно добиться согласованной позиции всех стран Европейского Союза в вопросе продления санкций против России.

Об этом заявил в эфире ObozTV дипломат Василий Филипчук, комментируя совместное заявление министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции, в котором от РФ потребовали уважать территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас страны ЕС разделились на "симпатиков" Киева и "скептиков".

Филипчук назвал заявление "позитивным фактом", однако обратил внимание, что поддержавшие Киев страны (Литва, Эстония, Швеция) – наши традиционные союзники.

"Очень легко и просто работать с теми, кто нас поддерживает и всегда поддерживал. Но что относительно других стран, которые занимают более прохладную позицию по Украине? Причем мы говорим о таких важных странах, как Испания и Италия, которые относятся к европейским тяжеловесам. Я уже не говорю о Франции и Германии", – отметил специалист.

По его мнению, нужно добиваться, чтобы такое заявление было принято от всего Евросоюза, или хотя бы с участием Франции, Германии, Испании, Италии и "еще более скептично настроенных" Греции, Венгрии и Чешской республики.

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"Для украинской дипломатии принципиально важно не допустить, чтобы между странами ЕС и НАТО произошло четкое разграничение между теми, кто нас поддерживает и теми, кто относится к нам с определенным скепсисом", – предупредил он.

"Ведь скоро состоятся заседания Европейского совета и других западных институций, где будет приниматься решение насчет санкций. Нам нужен один объединенный фронт наших западных партнеров. Чтобы в контексте определенного прогресса по выполнению Минских соглашений санкционное давление на РФ не было ослаблено до момента полного восстановления целостности и суверенитета Украины на территории Донбасса и Крыма", – пояснил Филипчук.

Он подчеркнул, что работать с "прохладно настроенными" странами и избежать любых сомнений по поводу поддержки санкционного режима против РФ – одна из основных задач президента Владимира Зеленского и МИД Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вот уже пять лет как готова к тому, что санкции против России рано или поздно снимут.

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