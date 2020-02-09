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9 февраля • обновлено в 18:52
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Пожары в Австралии потушил сверхсильный ливень: страна готовится к новому бедствию

1.8т
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Сильнейший ливень потушил масштабные лесные пожары в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Бедствие началось в стране еще в ноябре 2019 года.

Об этом 9 февраля сообщило местное издание 7news.com.au. Указывается, что пожары в Новом Южном Уэльсе продолжались с 26 ноября.

Ливень, который помог в борьбе с возгоранием, начался в субботу, 8 февраля.

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Пожары в Новом Южном Уэльсе потушил ливень

Пожары в Новом Южном Уэльсе потушил ливень

NewsOne

"Огонь горел в течение 74 дней, сгорели 499 621 гектаров... 312 домов были разрушены и 173 повреждены. Пожарные спасли 1889 домов", – написала о последствиях ЧП пожарная служба штата.

При этом аварийные службы готовятся к новому сильному ливню в некоторых регионах штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе.

По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Австралии уличные художники присоединились к протестам экологических активистов против действий правительства из-за масштабных лесных пожаров и отношению к проблемам климата.

Они поменяли наружную рекламу в городах на плакаты с резкой критикой властей.

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Читайте все новости по теме "Пожары в Австралии" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
Теги
ливень пожар
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Николаев Олег
Николаев Олег
А в России потушило МЧС.
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