Пожары в Австралии потушил сверхсильный ливень: страна готовится к новому бедствию

Сильнейший ливень потушил масштабные лесные пожары в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Бедствие началось в стране еще в ноябре 2019 года.

Об этом 9 февраля сообщило местное издание 7news.com.au. Указывается, что пожары в Новом Южном Уэльсе продолжались с 26 ноября.

Ливень, который помог в борьбе с возгоранием, начался в субботу, 8 февраля.

"Огонь горел в течение 74 дней, сгорели 499 621 гектаров... 312 домов были разрушены и 173 повреждены. Пожарные спасли 1889 домов", – написала о последствиях ЧП пожарная служба штата.

При этом аварийные службы готовятся к новому сильному ливню в некоторых регионах штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе.

По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.

As of 8pm tonight, the Currowan Fire burning in the Shoalhaven has been set to out. The fire burned for 74 days, burnt out 499,621 hectares and spans from each end of the Shoalhaven. 312 homes were destroyed and 173 damaged. 1,889 homes saved by firefighters. #NSWRFS #nswfires pic.twitter.com/0IDLGK2p62