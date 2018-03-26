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"Валит чёрный дым": торговый центр в Кемерово вновь загорелся

1.7тЧитать новость на украинском

В торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где накануне произошел масштабные пожар, вновь началось возгорание.

"На этой фотографии видно задымление, которое произошло несколько минут назад в ТЦ "Зимняя вишня". Спасатели, работавшие на 4 этаже, срочно эвакуировались", - сообщило в своем микроблоге в Twitter издание "Говорит Москва".

@govoritmsk

"Валит чёрный дым. Очевидцы сообщили, что в кемеровском ТЦ снова начался пожар", - добавили в Lifenews.

По данным источника телеканала "360tv", с тремя спасателями в "Зимней вишне" не могут наладить связь.

"Срочная эвакуация пожарных началась в ТЦ. Всех выводят из здания. По предварительным данным, в торговом центре снова начался пожар", - сказано в сообщении СМИ в Telegram-канале.

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Как сообщал "Обозреватель", 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, который унес жизни 64 человек.

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Тема
Пожар в ТРЦ Кемерово
Место
РоссияКемерово
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