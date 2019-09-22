Появится новая граница: в ЕС предупредили Британию об опасности из-за Brexit

Выход Великобритании из Европейского Союза по сценарию "жесткого" Brexit'а приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Об этом в интервью Sky News заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнув, что вина за это будет возлагаться прямо на Британию.

По его словам, вопрос контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, является самым сложным в дискуссии о Brexit.

Иллюстрация BBC

"Мне не нравится жесткая граница, потому что соглашение Страстной пятницы [Белфастское соглашение 1998 года] должно выполняться во всех частях [острова]. Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, но история вернется немедленно", – сказал Юнкер.

Пограничный контроль, как отметил он, может быть установлен вскоре после 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании из ЕС.

"Мы должны обеспечить сохранение интересов Европейского Союза и внутреннего рынка", – добавил политик.

Жан-Клод Юнкер ERR

При этом ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop – временной отсрочки введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландиями, передает "Европейская правда".

Он настаивал на введении "альтернативных договоренностей", предусматривающих технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта.

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