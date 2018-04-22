Появилось имя и фоторобот подозреваемого в покушении на Скрипалей

Бывший капитан КГБ по прозвищу "Гордон" 54-летний Михалис Савицкис подозревается в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Такую информацию обнародовало издание The Mirror со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что названное имя - один из трех псевдонимов предполагаемого преступника. В полиции опасаются, что он уже успел сбежать в Россию и это станет главным препятствием в расследовании.

Также издание публикует фоторобот Савицкиса.

Он обучался боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Также поступил в университет, где получил диплом юриста.

Известно, что затем "Гордон" стал капитаном КГБ, а после окончания "холодной войны" переквалифицировался в шпиона ФСБ.

Имя стало известным после 5-часового допроса в полиции Лондона бывшего агента КГБ Бориса Капричкова, который давно живет в Британии. Он утверждает, что пересекался с "Гордоном" в начале 1990-х годов по службе.

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"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком", - охарактеризовал тот его.

Также Карпичков указал, что подозреваемый быстро мог завоевать доверие незнакомца.

Также он отметил изданию, что "Гордон" выполнял самые грязные дела для ФСБ и известно о по меньшей мере одном исполненном им убийстве - криминального авторитета в Латвии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, британская полиция и спецслужбы определили ключевых подозреваемых в покушении на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Таким образом, в деле об отравлении Скрипалей был сделан крупный прорыв. Однако, по прогнозам полиции Британии, расследование может продлиться еще несколько месяцев.

В то же время, немецкие СМИ сообщили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране.