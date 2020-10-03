Появились фото и видео последствий ракетного обстрела жилых домов в Карабахе

Город Степанакерт в Нагорном Карабахе со 2 октября подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу.

Информационный штаб Арцаха опубликовал последствия обстрела Степанакерта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В субботу утром после нескольких взрывов в Степанакерте объявлена воздушная тревога. Обстрел города продолжается, слышны звуки ударов. По предварительным данным, один человек погиб, 11 ранены.

Как пишет Telegram-канал Mash, во время попадания снаряда в один из домов, взрывной волной женщину выбросило с третьего этажа дома напротив – в то время, когда она развешивала белье. Она скончалась на месте.

Жители Степанакерта, в основном женщины и дети, стали стихийно покидать город и уезжать в Армению. Их вывозом занимаются местные таксисты и волонтеры из Еревана.

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