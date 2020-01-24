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24 января • обновлено в 17:12
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"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана. Видео

2.3т
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Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зеркало. Реакция Меркель на подарок удивила сеть.

На кадрах видно, как канцлер, увидев необычный подарок начала смотреть в него и делать странное выражение лица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщает Sozcu, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

epa.eu

Эрдоган подарил Меркель зеркало

Эрдоган подарил Меркель зеркало

epa.eu

Эрдоган подарил Меркель зеркало

Эрдоган подарил Меркель зеркало

epa.eu

Эрдоган подарил Меркель зеркало

Эрдоган подарил Меркель зеркало

epa.eu

В комментариях под видео, пользователи бурно обсуждают реакцию Меркель. Они отмечают, что канцлер в первую очередь "девочка".

"Девочки остаются девочками всегда", "Потому что Женщина,прежде всего", "Намёк типа"на себя посмотри"?", "Если это зеркало разобьётся, то будет война между Турцией и ФРГ", "Мило", – пишут в сети.

"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана
"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана
"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана
"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин на полях конференции по Ливии в Берлине поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Ангела Меркель Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Федоров Федор
Федоров Федор
А подарок со смыслом. Прежде чем что-то писдеть, посмотрите в зеркало.
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