"Потому что девочка!" Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана. Видео

Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зеркало. Реакция Меркель на подарок удивила сеть.

На кадрах видно, как канцлер, увидев необычный подарок начала смотреть в него и делать странное выражение лица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщает Sozcu, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

В комментариях под видео, пользователи бурно обсуждают реакцию Меркель. Они отмечают, что канцлер в первую очередь "девочка".

"Девочки остаются девочками всегда", "Потому что Женщина,прежде всего", "Намёк типа"на себя посмотри"?", "Если это зеркало разобьётся, то будет война между Турцией и ФРГ", "Мило", – пишут в сети.

LOL



Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr