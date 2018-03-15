Потасовка на дебатах в России: Собчак раскрыла детали "остросюжетного экшена"

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин ("Коммунисты России") на предвыборных дебатах пытался напасть на представителя его конкурента от КПРФ Павла Грудинина Максима Шевченко, для которого рукоприкладство - "практически вторая профессия".

"Ну вот наши предвыборные дебаты и достигли дна. Я-то по своей наивности подумала, что дно было вчера, когда объединенные силы кандидатов в президенты РФ хором орали на единственную женщину в их компании, – но нет, я недооценила драматургию", - написала в своем Facebook кандидат в президенты Ксения Собчак.

Ситуацию она назвала "клоунадой" и "безобразной сценой". Напомним, опоздавший на эфир Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза имени Ленина" Лидию Филькину, заявив, что в здание их не пропускала охрана. Тем временем, студию покинул Грудинин, а его место занял Шевченко.

"Оказалось, что в программе была еще и травля Павла Грудинина. В прямом эфире внезапно появилась неизвестная дама, представленная Максимом Сурайкиным как его доверенное лицо и имевшая к Грудинину конкретные претензии. Затем развернулся остросюжетный экшен, где кандидат Сурайкин играл без дублера, а Павла Николаевича заменил мускулистый Максим Шевченко, для которого рукоприкладство – уже практически вторая профессия", - отметила Собчак.

Она также сравнила инцидент с реалити-шоу "Дом-2", ведущей которого она в свое время была.

"Разбираться в подоплеке этой безобразной сцены лично мне стыдно и противно, оставлю это экспертам. Не знаю, было ли это спланированной провокацией или спонтанным выбросом хамства и быдлячества. Скажу лишь, что в телешоу "Дом-2", которое мне тут часто припоминали, мне ни разу не пришлось разнимать орущих и плюющихся мужчин. Такое в нашем телеэфире бывает только на президентских дебатах", - рассказала Собчак.

Отметим, ранее Сурайкин поскандалил с Шевченко во время дебатов из-за поездки кандидата от "Коммунисты России" в Украину.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале "Россия 1".

Она пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву, что ее перебивают и оскорбляют другие кандидаты, в частности глава ЛДПР Владимир Жириновский.